Remo Ruffini sarà premiato durante i Fashion Awards 2024

Remo Ruffini, presidente, amministratore delegato e direttore creativo di Moncler riceverà il Trailblazer Award per il suo contributo al settore della moda. Il premio sarà consegnato in occasione dei Fashion Awards 2024 presentati da Pandora, in programma lunedì 2 dicembre presso la Royal Albert Hall di Londra. Organizzati dal British Fashion Council, i Fashion Awards rappresentano il principale evento di raccolta fondi per la Bfc Foundation e celebrano il ruolo della moda come punto di incontro tra cultura e intrattenimento, valorizzando il talento creativo e raccontando le storie più significative dell’anno nel settore. Ruffini sarà premiato per la leadership innovativa e la visione creativa con le quali ha guidato Moncler dando vita a idee rivoluzionarie come Moncler Genius.

“La creatività vive dove i sogni incontrano l’energia - commenta Remo Ruffini -. È così che la nostra visione creativa in Moncler prende forma, alla costante ricerca dello straordinario. Sono grato alle menti brillanti che ho incontrato sia dentro sia al di fuori dell'azienda in questo viaggio. Ognuna ha condiviso il proprio 'genius' contribuendo a definire il nostro percorso creativo”. Nel 2003 Ruffini rileva Moncler, brand storicamente noto per i suoi piumini, che rilancia a livello mondiale elevandolo ad un posizionamento di lusso, sempre nel rispetto delle sue radici e della sua storia. Con la sua capacità di spingersi oltre i confini e un talento spiccato nel definire una visione chiara per il brand, Ruffini ha implementato una strategia integrata che combina business acumen con una sensibilità creativa in continua evoluzione. Un approccio che decreta il successo internazionale di Moncler, portando l’azienda, dopo solo un decennio, alla quotazione alla Borsa di Milano nel 2013. L’acquisizione di Stone Island nel 2021 ha rappresentato un ulteriore passo nell’evoluzione di Moncler, che diventa così un Gruppo.

Nel febbraio 2018 con Moncler Genius, Ruffini ridefinisce la rilevanza culturale del marchio nell’era digitale, instaurando un dialogo continuo con community nuove e sempre più ampie, attraverso collaborazioni pioneristiche con designer come Craig Green, Jonathan Anderson, Richard Quinn e Simone Rocha. Da allora Moncler Genius si è evoluto diventando una piattaforma di co-creazione, attraverso collaborazioni con partner, artisti e creativi provenienti da settori diversi - arte, design, intrattenimento, musica, sport e cultura - portando nuova energia al marchio e nuovi significati al mondo del lusso.

A ottobre 2024, a chiusura della Shanghai Fashion Week Moncler ha presentato 'The City of Genius', un’esperienza immersiva che ha unito creatività, cultura ed energia. The City of Genius ha visto la partecipazione di designer e talenti globali come Edward Enninful, Hiroshi Fujiwara, Donald Glover, Lulu Li, Mercedes-Benz by Nigo, Palm Angels, Asap Rocky, Willow Smith, oltre alla partecipazione speciale di Rick Owens e Jil Sander e ha dimostrato ancora una volta la capacità di Moncler di instaurare partnership significative con talenti internazionali, diventando un punto di riferimento per le collaborazioni nel mondo della moda.

“Siamo entusiasti di premiare Remo Ruffini con il Trailblazer Award per il suo straordinario contributo all’industry della moda e il suo continuo impegno nel sostenere il talento dei designer britannici a livello globale - afferma Caroline Rush, chief executive, British Fashion Council -. Ruffini ha ridefinito l’approccio di Moncler, costruendo un brand che abbraccia creatività, innovazione e collaborazione tra diversi mondi, stabilendo così nuovi standard per il lusso. Il suo lavoro con Moncler Genius incarna perfettamente lo spirito pionieristico di questo riconoscimento e siamo felici di celebrarlo insieme a lui a dicembre". Il Trailblazer Award celebra i migliori innovatori e creativi della moda che, nell'ultimo anno, hanno influenzato in modo significativo il settore attraverso il loro lavoro. Questo riconoscimento si aggiunge al premio 'Business Leader' ricevuto da Ruffini ai British Fashion Awards, nel dicembre 2019.