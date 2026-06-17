Retail, tra intelligenza artificiale e invecchiamento della forza lavoro: le sfide della Distribuzione Moderna

La distribuzione moderna si trova oggi ad affrontare due trasformazioni che stanno cambiando profondamente il mondo del lavoro: l'invecchiamento della popolazione attiva e la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale. Sono stati questi i temi al centro dell'evento organizzato da Federdistribuzione a Palazzo Wedekind, a Roma, dedicato al futuro dell'occupazione nel retail. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati dell'"Osservatorio Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata", realizzato in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo studio evidenzia come il settore continua a garantire elevati livelli di stabilità occupazionale: circa 450 mila lavoratori, con l'86,3% dei contratti a tempo indeterminato e una forte presenza femminile, pari al 62,1% degli occupati.