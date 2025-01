Revolut celebra 3 milioni di clienti in Italia e lancia i Conti deposito senza vincoli

Disponibili inizialmente per i nuovi clienti, non prevedono tempi minimi di permanenza del denaro che può partire da 1 euro fino a 100mila. Tasso fino al 3% annuo pagato quotidianamente. Zunzunegui: "Vedo molta potenzialità sul mercato italiano". E fissa il traguardo: "Arriveremo a 4 milioni nel 2025"

Revolut raggiunge i tre milioni di clienti in Italia e per festeggiare annuncia il lancio di un nuovo prodotto dalle caratteristiche inedite sul mercato: i Conti Deposito senza Vincoli, che prevedono un tasso fino al 3% annuo pagato quotidianamente. La novità sarà inizialmente disponibile per i nuovi clienti che apriranno un conto entro il 31 marzo. Per quanto riguarda, invece, i clienti già esistenti, per loro è prevista la migrazione attraverso una lista di attesa, che comprende anche il passaggio all'Iban italiano da quello lituano, che si potrà sottoscrivere quando arriverà la comunicazione di Revolut.

Il prodotto arriva in Italia dopo il successo del suo lancio in un altro mercato strategico e simile al nostro, quello spagnolo, che Revolut vuole replicare da noi. "Nei primi due mesi, in Spagna abbiamo raggiunto un miliardo di euro di depositi. La flessibilità, la capacità di poter togliere il denaro quando si vuole, il fatto che sia remunerato quotidianamente ha fatto sì che il lancio sia stato uno dei migliori successi di Revolut. Quindi, per celebrare questi tre milioni di clienti, abbiamo deciso portare il prodotto in Italia", spiega all'Adnkronos il responsabile Growth Sud Europa della banca, Ignacio Zunzunegui. E infatti, continua, "non è un caso che coincidano questi due annunci. Il modo migliore per celebrare è lanciare un prodotto che è uno dei più competitivi e non solo dal punto di vista del tasso, che è una componente importante perché il 3% è abbastanza competitivo, ma anche perché offre flessibilità: si parte da un minimo di 1 euro sul conto fino a 100mila. La percentuale è pagata ogni giorno e questo permette al cliente di guadagnare anche se decide di spostare il denaro. Oltretutto è senza vincoli, non si deve rimanere un mese o sei mesi, si può rimanere anche una settimana".

La previsione di Revolut in Italia, dice ancora il manager, è quello che "il 15%, ma anche il 20% dei nuovi clienti aprirà un conto deposito" e, grazie alla spinta del nuovo prodotto "arrivare a superare i quattro milioni di clienti nel 2025". Zunzunegui non si sbilancia, invece, sulle cifre previste per i conti deposito: "Vedo molto potenziale. Andrà bene ma lo vedremo più in là". Comunque, ricorda, "il mercato italiano è molto simile a quello spagnolo e i clienti ugualmente hanno quella paura di cambiare e di provare cose nuove, quando si tratta di denaro. Ma l'evoluzione del mercato in Spagna è stata molto positiva e pensiamo che anche in Italia il potenziale sia elevato".

Il nuovo prodotto Conto Deposito senza Vincoli sarà inizialmente disponibile per tutti i nuovi clienti che hanno aperto o apriranno un conto Revolut tra il 27 gennaio e il 31 marzo, i quali otterranno un tasso di interesse del 3%, indipendentemente dal piano sottoscritto, fino al 31 maggio 2025.

I clienti esistenti otterranno l'accesso gradualmente nelle prossime settimane, poiché il prodotto è disponibile solo per i titolari di Iban italiano. I clienti riceveranno istruzioni da Revolut su come unirsi a una waiting list per essere i primi a migrare il loro Iban lituano all'Iban italiano e ad accedere a questo prodotto. Il Conto Deposito senza Vincoli, che non prevede alcun importo minimo e un saldo massimo di 100mila euro, consentirà ai clienti di ottenere un tasso di interesse giornaliero fino al 3% annuo sui loro depositi, pagato quotidianamente e con i seguenti tassi lordi annuali: piani Standard e Plus 2,00% annuo, Premium 2,25%, Metal 2,50% e Ultra 3,00%. I clienti che desiderano ottenere tassi di interesse più elevati possono aggiornare i loro piani esistenti con pochi tocchi all'interno dell'app.