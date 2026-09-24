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Ricerca, Nardi (Enea): "Le microverdure possono portare cibo fresco anche nello spazio"

Luca Nardi, ricercatore del Laboratorio Agricoltura 4.0 di Enea - (foto Adnkronos)
Luca Nardi, ricercatore del Laboratorio Agricoltura 4.0 di Enea - (foto Adnkronos)
24 settembre 2026 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piccole coltivazioni, poco consumo di acqua e cicli molto brevi: le microverdure sono tra le soluzioni studiate da Enea per produrre alimenti freschi anche in ambienti estremi. “Ci siamo focalizzati sulle microverdure, che vengono raccolte a 7-15 giorni dalla semina”, spiega Luca Nardi, ricercatore del Laboratorio Agricoltura 4.0 di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Il sistema consente, secondo i dati forniti dal ricercatore, di ottenere circa 1,5-2 chilogrammi di microverdure per metro quadrato, con consumi d’acqua contenuti. “Queste piante hanno una concentrazione di fitonutrienti da 4 a 40 volte superiore rispetto alle piante allo stadio adulto”, sottolinea Nardi. Una tecnologia già sperimentata anche alla base Concordia in Antartide e che può trovare applicazioni “dalle scuole alle applicazioni spaziali, ma anche all’interno delle nostre città e delle nostre case”.

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