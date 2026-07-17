circle x black
Cerca nel sito
 

Rider denunciano: “Salire fino a casa non è dovuto, così ci fanno lavorare gratis e ci rubano le bici”

Rider denunciano: “Salire fino a casa non è dovuto, così ci fanno lavorare gratis e ci rubano le bici”
17 luglio 2026 | 16.40
Andrea Persili
LETTURA: 2 minuti

La richiesta di portare il cibo fino alla porta di casa, salendo ai piani dei condomini, è diventata una delle principali cause di tensione tra clienti e rider. A denunciarlo è Andrea Bacchin di NIdiL Cgil Milano, che evidenzia come questa pratica, pur essendo ormai considerata da molti consumatori parte del servizio, non rientri negli obblighi dei fattorini. "Una delle questioni che genera più attriti è proprio quella della consegna al piano", spiega Bacchin all'Adnkronos.

"Le piattaforme, anche attraverso la loro comunicazione pubblicitaria, alimentano l'aspettativa che il rider debba arrivare fino alla porta dell'appartamento. In realtà questo non è previsto dalle linee guida e non costituisce un obbligo per il lavoratore".

Secondo il sindacalista, la conseguenza è un duplice danno per i fattorini. Da un lato, il tempo impiegato per salire e scendere dai condomini rappresenta lavoro non retribuito; dall'altro, lasciare la bicicletta o lo scooter incustoditi aumenta il rischio di furti, soprattutto di batterie e mezzi.

"Quei minuti non vengono pagati e, nel frattempo, il rider è costretto a lasciare il proprio mezzo fuori dal palazzo. È la condizione ideale perché vengano rubate biciclette o batterie", osserva Bacchin. La situazione, aggiunge, finisce spesso per trasformarsi in uno scontro diretto con il cliente. "Molti si aspettano che il cibo venga consegnato davanti alla porta di casa e, quando questo non accade, nascono discussioni. Le aziende non fanno abbastanza per chiarire quali siano i limiti del servizio".

Per Bacchin, il rider resta il soggetto più debole del rapporto tra piattaforma, esercente e cliente. "Il lavoratore è quello più esposto ad accettare richieste che non sarebbe tenuto a soddisfare, anche per evitare segnalazioni o contestazioni". Sebbene i sistemi di valutazione dei rider siano stati formalmente eliminati da alcune piattaforme, conclude il sindacalista, "permane comunque una forte pressione da parte del cliente, che può contestare la consegna o lamentare disservizi, inducendo il lavoratore ad andare oltre quanto gli compete".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rider Consegna a domicilio Piattaforme di consegna Sindacato Diritti dei lavoratori
Vedi anche
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza