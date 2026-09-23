Rifiuti: Hera, installati 250 contenitori per la raccolta dei mozziconi

Continua l’impegno del Gruppo Hera per l’economia circolare. Grazie al progetto #Riciccami - che vede protagonista la start-up modenese Human Maple con il sostegno del Gruppo Hera - i mozziconi di sigaretta raccolti vengono avviati all’impianto brevettato dalla start-up a Modena che li lavora e li trasforma in materiale da imbottitura. Dai filtri delle sigarette, comprese quelle elettroniche, è infatti possibile valorizzare l’acetato di cellulosa, un materiale plastico con proprietà termoisolante.

Il progetto è stato lanciato nel 2025 nel Modenese, con una prima installazione di contenitori per la raccolta dei mozziconi nel capoluogo e in provincia, ma ora l’attività entra in una nuova fase. Ai 37 posaceneri stradali piazzati l’anno scorso, nel settembre di quest’anno se ne sono aggiunti altri 158 in provincia di Modena e una cinquantina a Bologna, arrivando a un totale di quasi 250 colonnine e con l’obiettivo di estendere la posa nel breve termine anche ai territori di Budrio e Medicina e nel comune di Padova con 35 posacenere.

Hera, da subito partner del progetto, si occupa dello svuotamento dei contenitori e, in collaborazione con le amministrazioni comunali, ne promuove l'utilizzo. I cittadini hanno inoltre la possibilità di conferire autonomamente i propri mozziconi di sigaretta anche in una serie di stazioni ecologiche.