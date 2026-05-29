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Riminiwellness, una persona bilanciata ha più a cuore il benessere del pianeta

29 maggio 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
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Cappellotto (BalancedBody):"Il pilates è concentrato sul benessere della persona a 360°"

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