Ristorazione: a Milano l'Aigrim Day 2025, crescita e formazione al centro del forum di Aigrim-Fipe

Torna il forum annuale della ristorazione in catena organizzato da Aigrim-Fipe, l'Aigrim Day, tenutosi nella sede di Confcommercio di Milano. I principali operatori del settore, le aziende della filiera, gli esperti e le istituzioni si sono dati appuntamento per analizzare lo scenario attuale e le prospettive future di un comparto strategico per l'economia del Paese. Al centro dell'edizione 2025 i dati di settore, che ne testimoniano l'andamento positivo, e l'importanza della formazione di nuovo personale.