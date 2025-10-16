circle x black
Ristorazione; Boroni (TradeLab), 'mercato in catena vale 10,6 mld'

16 ottobre 2025 | 11.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Il mercato dei consumi fuori casa in Italia vale oltre 100 miliardi e la ristorazione in catena stimiamo valga circa 10,6 miliardi, per cui il 10%. Un dato che, se preso da solo potrebbe sembrare non particolarmente rilevante, soprattutto se confrontato a livello internazionale, dove il peso delle catene arriva al 33%, ma se lo guardiamo sotto l'aspetto delle occasioni di consumo, scopriamo che di 100 pranzi gli italiani ne fanno 20 fuori casa'. Sono le parole di Bruna Boroni, director Industry away from home di TradeLab, all'edizione 2025 a Milano dell'Aigrim Day a Milano, il forum della ristorazione in catena che riunisce i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni.

