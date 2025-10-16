Ristorazione: Nastasi (Deloitte), 'food service nei centri commerciali vale 6 mld'

'Il format del food service nei centri commerciali è un mercato che pesa il 7% per un valore pari a sei miliardi. È un mercato che sta crescendo, anche se osserviamo che tra il 2023 e il 2024 c'è stata una crescita del food service su format legati al travel piuttosto che al segmento leisure'. Così Tommaso Nastasi, partner di Deloitte Italy, all'edizione 2025 dell'Aigrim Day, il forum della ristorazione in catena che riunisce a Milano i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni.