Ristorazione: Orlandi (Aigrim-Fipe), 'Aigrim Day 2025 occasione di confronto tra aziende e istituzioni'

16 ottobre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'importanza di questo evento oggi Milano è legata al piano di comunicazione che stiamo portando avanti da diverso tempo. L'obiettivo è quello di riunire gli stakeholder, le aziende associate e anche le istituzioni perché crediamo fortemente che una giornata di questo tipo possa dare spunti di riflessione per un mercato che rappresenta una quota importante nel panorama nazionale". Lo afferma Riccardo Orlandi, presidente Aigrim-Fipe, all'edizione 2025 dell'Aigrim Day – Forum della ristorazione in catena, l'appuntamento annuale che fa il punto sull'evoluzione del mercato della ristorazione organizzata e sulle principali sfide del futuro coinvolgendo i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni.

