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Rotocalco n° 42 del 21 ottobre 2026

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22 ottobre 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
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Università: a Tor Vergata oltre 50 aziende presenti al Career Day per incontrare studenti e laureati; Festa del Cinema di Roma, Acea premia "Un lavoretto pulito": l'acqua protagonista sul grande schermo; Fiere, Eicma mai così grande: presentata a Milano l'edizione 2026; Giustizia: avanza il progetto del Ministero per l'inclusione socio lavorativa che abbatte la recidiva; A Mano a Mano, al via la nuova campagna pubblicitaria di Intesa San Paolo; Riciclo Piccoli RAEE, Italia ferma al 17%. Per Erion WEEE bisogna spingere sulla prossimità; Fame nel mondo, 645 milioni di persone colpite: guerre e clima aggravano la crisi; Titolo: Meritocrazia Italia, a Roma l'8° congresso nazionale sull'agenda del merito; Università: Roma Tor Vergata dedica un'aula a Federica Torzulli, vittima di Femminicidio; Gozi (Renew): "Grande opportunità geopolitica, ma senza riforme l'Ue rischia la paralisi"

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