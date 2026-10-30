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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 43 del 28 ottobre 2026

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30 ottobre 2026 | 14.13
Redazione Adnkronos
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Festa del Cinema di Roma: presentato "Viaggiare in Italia, viaggiando nel tempo", il nuovo spot di Ferrovie dello Stato; Università: Roma Tor Vergata dedica un'aula a Federica Torzulli, vittima di Femminicidio; "Comunicare l'Abitare" , a Roma il confronto su qualità della casa e accessibilità; Cosmetica: SHEGLAM, 'in 2000 negozi in Italia entro il 2027'; Il pop di Jeff Koons conquista Palermo: al Palazzo Reale la magia delle sculture specchianti; 'Strani Animali e altre storie', il libro nato dai bambini che torna ai bambini; Roma, a Colle Oppio il cinema incontra lo sport con il docufilm "Lo Sport è Vita"; Eni festeggia 100 anni a Maker Faire Rome 2026 e lancia Innovators Under 35 Europe; Saikebon presenta i noodles del futuro con 100% ingredienti naturali; Alla Festa del Cinema di Roma "Non Oggi", il corto di Castellitto su un futuro senza sigarette; 'Short Attacks!', giovani e cinema per il Centro Italia; Carceri, A Rebibbia 200mila euro per la riqualificazione di palestra e campo sportivo del braccio G8; Ristorazione collettiva, appalti sostenibili per tutelare qualità e lavoro; Della Valle (M5S): "Trasmettere The Bibi Files è un atto di denuncia. L'UE sospenda gli accordi"

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