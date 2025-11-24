Sagone (Bea World Festival) 'comunicazione tramite eventi è industria destinata a crescere negli anni'

"Il bilancio è senz'altro positivo, se penso ai tre anni qui all'Auditorium, più un altro precedente a Roma, sempre caratterizzati da grandi stimoli, emozioni e anche successi. Quest'anno per esempio sono intervenuti personaggi e delegati provenienti da 40 paesi diversi, per assistere ad una kermesse che ha visto partecipare 400 progetti in concorso, di cui appunto sveleremo i vincitori nella serata di sabato". Ad affermarlo è Salvatore Sagone, Presidente & Founder di ADC Group, Live Communication Week e Bea World Festival, partecipando a Roma al Bea World Festival all'Auditorium Parco della Musica, a "What's Next? Il futuro della Brand Experience in Europa, dove 27NAMES ha pubblicato il primo European Experience Index 2025 (EEX).