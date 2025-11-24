circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, 46 colpi tra furti e rapine: 18 arresti

L’indagine della Procura ricostruisce colpi in abitazioni, bar e sale giochi, con una regia coordinata anche dal carcere

Carabinieri in azione in via dei Gordiani
Carabinieri in azione in via dei Gordiani
24 novembre 2025 | 08.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maxi operazione dei Carabinieri a Roma: smantellata una banda accusata di 46 furti e rapine, oltre, in alcuni casi, di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. Diciotto persone sono destinatarie di un’ordinanza di arresto dopo un’indagine della Procura, che avrebbe ricostruito l’attività del gruppo criminale legato al campo nomadi di via dei Gordiani, responsabile, secondo gli inquirenti, di colpi in abitazioni, bar, sale giochi e perfino episodi di sequestro di persona. Nonostante gli arresti, eseguiti nel corso dell’indagine, gli indagati si riorganizzavano con estrema velocità, reclutando nuove leve.

Le rapine in abitazione hanno visto spesso coinvolti anziani, svegliati di soprassalto, oppure sorpresi mentre guardavano la tv, minacciati, in una circostanza anche con una pistola, e costretti a consegnare tutto quello che possedevano, per lo più in ore pomeridiane o serali. Diversamente, alcuni degli indagati sono accusati di furti in sale giochi o bar tabacchi.

Durante i colpi, gli indagati rimanevano in costante contatto telefonico consentendo ai carabinieri che li intercettavano di ascoltare in sottofondo anche le strazianti voci e urla delle vittime indifese. Durante le indagini è emerso anche come alcuni colpi fossero stati organizzati nei minimi dettagli con la regia telefonica di un uomo, anche lui rom, detenuto nel carcere romano di Regina Coeli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rapine furti arresti indagine gruppo criminale furti Roma banda criminale Roma rapine roma roma news campo nomadi via dei Gordiani
Vedi anche
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza