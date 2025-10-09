circle x black
Salone Csr: Finocchiaro (Granarolo), "- 30% gas effetto serra per ogni chilo di latte prodotto, entro il 2030"

09 ottobre 2025 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Di fronte a un cambiamento climatico così evidente ci sentiamo direttamente coinvolti, nella consapevolezza di generare un impatto, nel attuare un cambiamento, una transizione ecologica che riduca l'impatto che generiamo. Ci siamo dati l'obiettivo di ridurre del 30% il gas effetto serra per ogni chilo di latte prodotto, entro il 2030". Lo ha detto Myriam Finocchiaro, Communication and Sustainability Manager Granarolo, intervenendo al Salone delle Csr e della responsabilità sociale 2025, all'università Bocconi di Milano.

