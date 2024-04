Salone del Mobile, Attuoni: “Aumento richiesta di design a bordo delle imbarcazioni”

“Una volta la nautica sembrava essere un mondo che doveva essere molto più funzionale, ma nell’ultimo decennio si è aggiunta la richiesta di design e di bello, oltre che di lusso, a bordo”. Queste le parole di Francesca Attuoni, responsabile Interior design Baglietto, a margine dell’incontro, nell’ambito del Salone del Mobile di Milano, ‘Nautica e design: le influenze positive del Made in Italy’, in collaborazione con il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un confronto tra progettisti e aziende per comprendere come il ruolo del design sia sempre più cruciale nello sviluppo dell’industria nautica.