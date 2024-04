Salone del Mobile, Bocchietto: “Design e nautica due mondi che devono lavorare in sinergia"

Quello della nautica e quello del design “sono due mondi che viaggiano paralleli e che in quest’occasione si incontrano. Hanno già diverse connessioni, ma il nostro obiettivo è farli lavorare ancora più in sinergia perché questo crediamo offra grandi opportunità per tutti gli attori”. Così Luisa Bocchietto, architetto membro del Comitato d'indirizzo del premio "Design innovation award" del Salone Nautico Internazionale di Genova, a margine dell’incontro, nell’ambito del Salone del Mobile di Milano, ‘Nautica e design: le influenze positive del Made in Italy’, in collaborazione con il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un confronto tra progettisti e aziende per comprendere come il ruolo del design sia sempre più cruciale nello sviluppo dell’industria nautica.