Salone del Mobile, Sabetta: “Anche i più grandi architetti lavorano nel settore nautico”

“I più grandi architetti e designer internazionali ormai lavorano stabilmente con i grandi produttori nautici, portando l’eccellenza dell’arredamento delle aziende anche all’interno delle imbarcazioni”. Così Marco Sabetta, direttore generale Salone del Mobile di Milano, a margine della tavola rotonda ‘Nautica e design: le influenze positive del Made in Italy’, svoltasi nell’ambito del Salone del Mobile di Milano ed in collaborazione con il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un confronto tra progettisti e aziende per comprendere come il ruolo del design sia sempre più cruciale nello sviluppo dell’industria nautica.