Salone del Mobile, Stella: “Nautica e design coniugano bellezza, funzionalità, tradizione e innovazione"

“Questo incontro è per noi importante perché vuole celebrare quello che è un legame forte e una sinergia forte tra l’industria del design e l’industria della nautica, due settori che coniugano insieme i concetti di bellezza, di funzionalità, di rispetto delle tradizioni e di innovazione un legame che porta a questi due settori industriali a percorrere strade parallele ma che spesso si incrociano sulla comunanza di”. Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria nautica, a margine dell’incontro, nell’ambito del Salone del Mobile di Milano, ‘Nautica e design: le influenze positive del Made in Italy’, in collaborazione con il Salone Nautico Internazionale di Genova. Un confronto tra progettisti e aziende per comprendere come il ruolo del design sia sempre più cruciale nello sviluppo dell’industria nautica.