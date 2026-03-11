circle x black
Salone Mobile, Iqos e Devialet insieme per installazione 'Soundsorial Design'

11 marzo 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
Il nuovo progetto di Iqos per la Design Week, Soundsorial Design, realizzato in collaborazione con Devialet, leader francese dell’ingegneria acustica, porta una reinterpretazione inedita dello spazio contemporaneo, dove suono, luce e movimento si connettono, esplorando ciò che accade quando il suono oltrepassa i suoi confini abituali e si traduce in forme e movimenti. In questo ambiente immersivo, frequenze e vibrazioni emergono in una nuova dimensione che va ben oltre l’ascolto, fino a diventare visibili. L'installazione è in programma all’Opificio 31, all’interno di Tortona Rocks, dal 20 al 27 aprile 2026, dalle 10 alle 21.

La collaborazione tra Iqos e Devialet nasce dall’incontro tra due eccellenze: l’innovazione acustica di Devialet e l’approccio all’avanguardia di Iqos, che con il suo spirito innovativo esplora nuove possibilità di contaminazione tra tecnologia e design, sfidando lo status quo. Soundsorial Design sarà un paesaggio immersivo in continua trasformazione, modellato da acqua, movimenti e voci, in cui ognuno diventa suono. L’installazione si modificherà nel corso dell’esposizione, diventando un archivio vivente delle interazioni che la attraverseranno. Non uno scenario da osservare, ma un sistema sensoriale che evolve insieme a chi lo attraversa.

Le due società presenteranno inoltre una limited edition sviluppata insieme che rifletterà l’approccio al design e all’innovazione che accomuna i due brand. Soundsorial Design inviterà il pubblico a entrare in una dimensione in cui il suono non si ascolta soltanto: si avverte, si attraversa, si intuisce.

