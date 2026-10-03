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Salone Nautico Genova, Bocchietto (Design Innovation Award): "Da 40 a 100 partecipanti, premio cresce e sostiene i giovani talento"

La coordinatrice del Comitato d'indirizzo alla VII edizione del riconoscimento per l'eccellenza e il Made in Italy

Luisa Bocchietto - (Adnkronos)
Luisa Bocchietto - (Adnkronos)
03 ottobre 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questo premio è nato un po' in sordina e poi di anno in anno è sempre cresciuto: siamo partiti con 40 partecipanti e oggi siamo arrivati a 100. Ad ogni edizione registriamo una maggiore partecipazione e una crescente fiducia nelle scelte della giuria, che rimane sempre indipendente e punta a individuare l'innovazione, la qualità e il design d'eccellenza in questo settore. Il regolamento ci permette di adattarci ai continui cambiamenti del mercato: gli accessori sono molto frequentati, anche per una lunga tradizione del Salone, e quest'anno abbiamo introdotto tre categorie dedicate a quel comparto per premiare la parte digitale e la componentistica, offrendo loro maggiori opportunità. Infine, il premio al talento, che dallo scorso anno abbiamo scelto di destinare ai giovani e alle start-up per incrementare e sostenere lo sviluppo della loro imprenditorialità”. Lo ha detto Luisa Bocchietto, architetto e Coordinatrice del Comitato d'indirizzo del Design Innovation Award, intervenendo alla giornata di premiazione nell'ambito del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’.

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Salone Genova Design Innovation Award nautica
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