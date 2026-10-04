Salone Nautico: Perrelli (America's Cup Partnership), 'Entusiasmo incredibile e ascolti record, premesse fantastiche per il 2027'

"Grazie all'accordo siglato lo scorso anno tra Team New Zealand e Confindustria Nautica, la Coppa America è arrivata a Genova e noi oggi raccogliamo il testimone per proseguire un dialogo in forte crescita. Il riscontro del pubblico è straordinario: registriamo già un primo bagno di folla e un entusiasmo travolgente. Guardando al 2027 le prospettive sono eccellenti, forti dei grandi successi organizzativi e sportivi ottenuti a Cagliari e Napoli, dove la risposta dei territori e gli ascolti televisivi nazionali hanno superato ogni aspettativa. L'anno prossimo saprà essere ancora meglio". Lo ha dichiarato Marzio Perrelli, Chief Executive Officer dell'America's Cup Partnership, intervenendo al 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato 'We are made of sea'.