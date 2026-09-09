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Caro carburanti, Salvini: "Italia aiuta Ucraina che bombarda raffinerie in Russia"

"Con parte degli aiuti il paese aggredito bombarda le raffinerie del paese aggressore. Risultato: aumenta il costo del carburante in tutto il mondo"

Matteo Salvini - (Fotogramma)
Matteo Salvini - (Fotogramma)
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09 settembre 2026 | 19.38
Redazione Adnkronos
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L'Italia sostiene l'Ucraina che colpisce le raffinerie della Russia."Risultato: aumenta il costo del carburante in tutto il mondo". Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina fa riferimento ad una "stortura che ci deve portare a fare un ragionamento da uomini e donne liberi: noi finanziamo un paese aggredito, ma con parte di questi aiuti il paese aggredito bombarda le raffinerie del paese aggressore. Risultato: aumenta il costo del carburante in tutto il mondo", duce parlando all'evento del partito ‘A tua Difesa’. "Lavorare tutti insieme per la fine della guerra in Ucraina e in Medio Oriente è un dovere di ogni amministratore pubblico italiano, altrimenti non torniamo più a casa", aggiunge il ministro.

Il governo cerca di arginare il caro carburanti con il taglio delle accise. E' ipotizzabile una proroga della misura fino alla fine del mese? "Ne discuteremo nei prossimi giorni perché c’è la scadenza dello sconto sul gasolio domani. Io penso che sarà prorogato fino a fine mese o quasi, con le accise mobili. Poi bisognerà decidere visto che temo non ci saranno novità positive sul fronte iraniano né su quello russo-ucraino", aggiunge.

“Sul rinnovo dello sconto ai carburanti la richiesta della Lega è stata che siano compresi anche tutti i lavoratori autonomi, le partite Iva, i commercianti, i tassisti. Sono sicuro che sarà accolta", afferma ancora. "Comprendere solo i lavoratori dipendenti escluderebbe una galassia" di persone. "Il lavoratore autonomo non è un lavoratore di serie b", chiosa.

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caro carburanti salvini russia
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