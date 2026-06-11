Sanfrancesco (Unaitalia): "Il pollo è la proteina più consumata, al centro della dieta degli italiani"

"I trend di consumo ci indicano che le carni bianche hanno un ruolo sempre più importante nella dieta degli italiani. I dati del 2024 indicano record di consumi, le carni bianche sono tendenzialmente in costante e progressiva crescita e questo per l'elevato contenuto nutrizionale. Il pollo è la proteina più consumata in Italia ed i trend globali dicono che sarà la proteina del futuro, quella che crescerà maggiormente nel corso degli anni. Secondo AstraRicerche, oltre il 75% degli italiani lo consuma almeno una volta a settimana e circa la metà anche più volte. Il pollo è una proteina democratica che ha una funzione anticilica, gli italiani infatti tendono a preferire proteine che hanno un buon rapporto qualità prezzo". Lo ha dichiarato Lara Sanfrancesco, direttrice di Unaitalia.