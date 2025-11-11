Sanità, Schifone: “Importante annuncio Schillaci su riforma professioni”

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia annunciata dal Ministro Schillaci. Attendiamo alle Camere questo provvedimento epocale di riordino, riarmonizzazione e riorganizzazione dell’ordinamento delle professioni sanitarie". Lo dice la deputata di FdI Marta Schifone, responsabile nazionale professioni, a margine dell’incontro dal titolo “I Diritti della Persona e la Salute prima di tutto” che si è svolto a Napoli alla presenza della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, del ministro della Salute Orazio Schillaci, e di Edmondo Cirielli, viceministro degli affari Esteri e della cooperazione internazionale e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania e che ha visto anche l'intervento anche di tutti i Presidenti Nazionali degli ordini Professionali e delle Associazioni di categoria.

"Il provvedimento affronta in maniera sistemica problematiche annose: dalla frammentazione dei profili professionali ai divari di genere, generazionali e territoriali, dalla mancanza di programmazione alla necessità di riorganizzare l'intero sistema formativo e ordinamentale. Questa riforma recepisce inoltre in modo puntuale i punti qualificanti del documento finale dell'indagine conoscitiva che abbiamo condotto nella Commissione Affari Sociali, un lavoro approfondito che ha evidenziato le criticità strutturali del sistema e ha individuato le soluzioni necessarie per superarle. Desidero ringraziare sentitamente il Ministro Orazio Schillaci per l'attenzione e la determinazione dimostrate nel portare avanti questo importante progetto di riforma, che tutela i professionisti sanitari e, di conseguenza, garantisce una migliore assistenza sanitaria per tutti i cittadini italiani. Anche in Campania con Edmondo Cirielli continueremo in questo solco, valorizzando e tutelando tutto il mondo libero professionale della sanità regionale”.