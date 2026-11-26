"L’intelligenza artificiale ci ha permesso, con una riduzione del personale, di migliorare la produttività. Siamo arrivati alla metà del personale rispetto a 15 anni fa, mantenendo gli stessi livelli di produttività e anche con un carico di aspettative e di impegni da parte del decisore pubblico sempre crescente. Nell’ultimo disegno di legge di bilancio vengono create 5 nuove prestazioni che vanno dalla dote previdenziale per i nuovi nati fino a una forma di ammortizzatore sociale pensato per la categoria dei pescatori durante il fermo biologico. Quindi una quantità di prestazioni che hanno mutato profondamente il Dna dell’Istituto". Lo ha detto Salvatore Santangelo, dirigente vicario del direttore comunicazione dell’Inps, oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale.

"Il salto di paradigma a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi è la modalità con cui si trasforma l’interfaccia rispetto all’utente - continua Santangelo - Proprio nelle ultime settimane è stata presentata un’intelligenza artificiale sviluppata dall’Istituto che si chiama Arianna, che permette di interfacciarsi utilizzando un linguaggio naturale a tutti i cittadini utenti, alle imprese, ai professionisti di interfacciarsi con il portale dell’Istituto, dove nel tempo si sono stratificate informazioni, quindi non sempre, nonostante il grande impegno di semplificazione che è stato portato avanti negli ultimi anni, ci si riusciva ad orientare con facilità".