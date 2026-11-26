"L'innovazione è nel Dna dell'Inps, sia sul versante tecnologico che sociale. Tra i progetti che vedono impegnato l'Istituto in questo senso c'è Arianna, un tool di Ai che rende più semplice navigare nel portale istituzionale e accedere alle informazioni di cui si ha bisogno". Lo ha detto Salvatore Santangelo, Dirigente vicario del Direttore Comunicazione Inps, partecipando alla quarta edizione dell'Adnkronos Q&A dedicata all'intelligenza artificiale 'Digitale, la trasformazione accelera', a Palazzo dell'Informazione a Roma.