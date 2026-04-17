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Savini (Mimit): "Data center infrastruttura chiave per sviluppo industriale"

Savini (Mimit):
17 aprile 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“I data center sono un abilitatore fondamentale per il salto industriale del Paese: rappresentano oggi quello che in passato sono state ferrovie e autostrade per lo sviluppo economico”. Sono le parole di Giovanni Savini, dirigente del ministero delle Imprese e del Made in Italy, intervenuto a Milano alla presentazione dello studio ‘Bit e Watt: un’alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale’, promosso da Engie Italia in collaborazione con Key to Energy.

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Savini ha sottolineato come il settore stia registrando “un segnale di grande attenzione verso l’Italia, sia da parte di operatori nazionali sia internazionali”, evidenziato dall’elevato numero di richieste di connessione per nuovi progetti.

Dal lato istituzionale, ha spiegato, “l’obiettivo è creare le condizioni affinché questi investimenti restino in Italia e arrivino a compimento”.

Tra le misure adottate, Savini ha ricordato le procedure semplificate per i progetti strategici e il lavoro di coordinamento tra amministrazioni: “Abbiamo messo attorno ad un tavolo tutti i soggetti coinvolti, dal ministero dell’Ambiente a Terna, per risolvere criticità concrete e favorire lo sviluppo dei progetti” ha concluso Savini.

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Tag
data center sviluppo industriale transizione energetica digitale
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