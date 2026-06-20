Dalla flat tax dei 'Paperoni', che spostano la residenza in Italia, alla cedolare secca degli affittuari e la tassa 'etica' dell'industria del porno. Dopo il tax day del 16 giugno con le oltre 15 scadenze, entro il 30 arriva una nuova raffica di versamenti tra Irpef, Iva, Ires e Irap per le più disparate categorie di contribuenti. Ci sono poi alcuni differimenti al 20 luglio e poi scatta la moratoria d'agosto, con lo stop a cartelle e pagamenti dall'1 al 20.

Scadenze fiscali 30 giugno 2026

IRPEF, IVA, IRAP, IRES - Tra le tante scadenze da regolare entro fine mese c'è il termine ordinario per il versamento - in un'unica soluzione o come prima rata - dei saldi 2025 e primi acconti 2026 per Irpef, Iva, Ires e Irap.

FLAT TAX 'PAPERONI' STRANIERI - Al 30 giugno va versata in un'inca soluzione l'imposta sostitutiva forfettaria (flat tax) Irpef sui redditi prodotti all'estero dei contribuenti stranieri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

BUEN RITIRO AL SUD, FLAT TAX PENSIONATI ESTERO - Entro il 30 del mese i pensionati stranieri che si trasferiscono in uno degli oltre duemila comuni del Mezzogiorno con almeno 30mila abitanti sono tenuti al versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

DA LEZIONI PRIVATE A PLUSVALENZE- Entro fine mese va versata anche l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze e è previsto il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi da lezioni private e ripetizioni dei professori, a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026.

Per quanto riguarda invece la flat tax di imprese, artigiani e professionisti (titolari o che partecipano a società) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice effettuano i versamenti entro il 20 luglio alcuna maggiorazione. Differiti al 20 luglio senza maggiorazione anche i versamenti dei giovani imprenditori e dei lavoratori in mobilità con fiscalità di vantaggio﻿ e della 'cedolare secca' (tutta o prima rata) da parte degli affittuari di immobili come saldo 2025 e di primo acconto 2026.

TASSA 'ETICA' PER ONLYFANS E GLI ALTRI- Da versare entro il 30 giugno l'addizionale fiscale del 25% che si applica sui redditi dalla produzione e distribuzione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza, inclusi i creator digitali di siti e app come OnlyFans.

Sono in scadenza cnhe le ADDIZIONALIregionali e comunali.

DICHIARAZIONE REDDITI CARTACEA- Il 30 giugno scade il termine per l'invio in formato cartaceo della dichiarazione dei redditi e della scelta dell'8xmille, 5xmille e 2xmille da parte di dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, co.co.co. o lavoratori occasionali.

TV, IMU E TARI, DICHIARAZIONE SE CAMBIA QUALCOSA - Entro fine mese vanno presentate le dichiarazioni Imu e Tari in caso di variazioni patrimoniali avvenute nel corso del 2025 e di eventuale non possesso della tv per evitare l'addebbito in bolletta del canone Rai.

CONTRIBUTI INPS COMMERCIANTI -Infine al 30 giugno vanno versati il saldo 2025 e l'acconto 2026 dei contributi Inps di commercianti e artigiani iscritti alla gestione separata. (di Luana Cimino)