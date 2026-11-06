Disagi in vista per migliaia di viaggiatori per lo sciopero treni di novembre 2026. Il calendario delle agitazioni sindacali prevede diverse mobilitazioni che potrebbero provocare ritardi, cancellazioni e variazioni alla circolazione ferroviaria, con ripercussioni sia sui collegamenti nazionali sia su alcuni servizi regionali e merci.

Revocato sciopero Italo

Lo sciopero Italo di lunedì 9 novembre è stato revocato. È quanto si legge in una nota in cui Italo comunica che gli scioperi previsti per il 9 novembre sono stati revocati dalle organizzazioni sindacali a seguito del provvedimento della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. "I treni Italo, quindi, circoleranno regolarmente" si legge nel comunicato.

Trasporto merci

Un'altra agitazione è prevista tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre e riguarda il personale di SBB Cargo Italia, con uno sciopero dalle 21 del 10 novembre alle 4.59 dell'11 novembre. In questo caso, la mobilitazione interessa il trasporto ferroviario merci e non rappresenta uno sciopero generalizzato dei treni passeggeri.

Il 20 novembre lo sciopero generale

La data da tenere maggiormente sotto osservazione è però quella di venerdì 20 novembre, quando è prevista una mobilitazione nazionale del settore ferroviario, con prosecuzione fino alle ore 20 di sabato 21 novembre. Lo sciopero, proclamato da sigle sindacali del settore, potrebbe avere conseguenze sulla circolazione e sulla regolarità dei collegamenti.

Per i viaggiatori il consiglio è di controllare sempre gli aggiornamenti prima di partire, consultando i siti ufficiali di Trenitalia, Italo e RFI. Durante le agitazioni saranno previste le fasce di garanzia e gli eventuali servizi minimi, secondo le modalità comunicate dalle singole imprese ferroviarie.