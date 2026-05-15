circle x black
Cerca nel sito
 

Scognamiglio (Promo PA), "Uniformare richieste documentali e puntare al Once only"

15 maggio 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dalla nostra ricerca emerge chiaramente come l'impatto della burocrazia sulle imprese si traduca in una pesantezza eccessiva nelle richieste documentali. Per fare un esempio concreto: uno stesso documento viene richiesto con modalità differenti a seconda dell'autorità che lo esige, nonostante il contenuto sia il medesimo. Già uniformare e standardizzare i formati rappresenterebbe un passo avanti fondamentale". Un altro punto preso in analisi dalla ricerca "riguarda il principio del 'Once Only'. La soluzione è una piattaforma unica in grado di ricevere i dati in possesso di tutte le amministrazioni". Lo ha detto a Padova Gaetano Scognamiglio, Fondatore e Presidente Promo PA, al convegno "Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese". L'appuntamento, promosso da Camera di Commercio di Padova, Unioncamere e InfoCamere, è stato occasione per celebrare i 30 anni dall'entrata in funzione del Registro delle Imprese che ha rappresentato e rappresenta un'innovazione significativa nel processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa a supporto delle imprese e della trasparenza del sistema economico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza