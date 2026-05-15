Scognamiglio (Promo PA), "Uniformare richieste documentali e puntare al Once only"

"Dalla nostra ricerca emerge chiaramente come l'impatto della burocrazia sulle imprese si traduca in una pesantezza eccessiva nelle richieste documentali. Per fare un esempio concreto: uno stesso documento viene richiesto con modalità differenti a seconda dell'autorità che lo esige, nonostante il contenuto sia il medesimo. Già uniformare e standardizzare i formati rappresenterebbe un passo avanti fondamentale". Un altro punto preso in analisi dalla ricerca "riguarda il principio del 'Once Only'. La soluzione è una piattaforma unica in grado di ricevere i dati in possesso di tutte le amministrazioni". Lo ha detto a Padova Gaetano Scognamiglio, Fondatore e Presidente Promo PA, al convegno "Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese". L'appuntamento, promosso da Camera di Commercio di Padova, Unioncamere e InfoCamere, è stato occasione per celebrare i 30 anni dall'entrata in funzione del Registro delle Imprese che ha rappresentato e rappresenta un'innovazione significativa nel processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa a supporto delle imprese e della trasparenza del sistema economico.