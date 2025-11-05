Il colosso cinese dell'e-commerce ha intanto a sua volta sospeso la vendita dei prodotti di venditori terzi sul suo marketplace

Il premier francese, Sébastien Lecornu, ha avviato una procedura di "sospensione" in Francia della piattaforma del distributore cinese Shein "per il tempo necessario" affinché quest’ultima si conformi alle leggi del Paese. La decisione arriva dopo il caso delle bambole pedopornografiche in vendita sul suo sito.

"Su istruzione del Primo Ministro, il governo - si legge in una nota - avvia la procedura di sospensione di Shein, per il tempo necessario a permettere alla piattaforma di dimostrare alle autorità pubbliche che tutti i suoi contenuti siano finalmente conformi alle nostre leggi e regolamenti".

"Un primo punto di verifica dovrà essere effettuato dai ministri entro le prossime 48 ore", hanno spiegato dagli uffici del primo ministro francese.

Intanto il colosso cinese dell'e-commerce ha sospeso in Francia la vendita dei prodotti dei venditori terzi, rende noto il gruppo all'Afp annunciando la sospensione della sua 'marketplace' in Francia.

Shein ha preso questa decisione "a seguito di preoccupazioni relative ad alcune inserzioni pubblicate da venditori terzi indipendenti", secondo una nota del gruppo. Una fonte vicina al dossier ha affermato all'Afp che questo annuncio è indipendente dalla decisione del governo francese di avviare un procedimento per sospendere la piattaforma Shein in Francia.