Sicurezza delle polveri: prevenire le esplosioni è centrale a Solids

La sicurezza industriale è uno dei temi chiave di Solids Parma 2026, dove Rembe presenta sistemi per la prevenzione delle esplosioni legate alle polveri. Giacomo De Juli, sales engineer, ricorda: "Consideriamo che circa il 95% delle polveri sono a rischio di esplosione… quindi Solids è il posto giusto, perché qui c'è la gestione delle polveri a livello italiano". Tra le soluzioni: pannelli antiscoppio e sistemi di prevenzione avanzata. "Con il Ceo Pilot riusciamo ad anticipare anche di 30-40 minuti l'innesco della fiamma… un'applicazione su cui attualmente non abbiamo rivali".