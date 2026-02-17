circle x black
Sicurezza stradale, Giana (Aspi): "Lavoriamo ogni giorno per garantire utilizzo sicuro infrastruttura autostradale"

17 febbraio 2026 | 08.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ambra, che è la nostra testimonial, è un esempio eclatante di come la qualità sportiva della tenacia riesca a far superare tutte le difficoltà della vita, che nel suo caso sono arrivate a seguito di un incidente stradale. Da qui ci colleghiamo al tema della sicurezza, che per noi è un must ed è il motivo per il quale lavoriamo ogni giorno: garantire l'utilizzo sicuro della nostra infrastruttura autostradale". Così Arrigo Giana, amministratore delegato di Aspi - Autostrade per l'Italia, alla proiezione in anteprima del docufilm "Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo", presso il Salone d'Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano.

