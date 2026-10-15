Sirianni (Fater): "In sei anni ridotte emissioni e costi, la sostenibilità è possibile"

"In sei anni abbiamo ridotto le emissioni di CO2 equivalenti del 25%, ma la cosa che ci rende ancora più fieri è il come l'abbiamo fatto. Nello stesso periodo, pur riducendo le emissioni del 25%, siamo riusciti a aumentare il nostro volume di vendita del 15%, con una riduzione dei costi dell'8%. Questo ci ha convinti che è possibile coniugare sostenibilità ambientale, crescita economica, sostenibilità finanziaria e quando questo succede si innesca un ciclo virtuoso in cui si fa il bene dell'azienda e della società e delle generazioni future". Con queste dichiarazioni Giuseppe Sirianni, Chief Technology Innovation Officer Fater, è intervenuto nel corso dell'evento Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', svoltosi a Palazzo dell'Informazione a Roma.