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Smartt valley, con area education i giovani costruiscono le competenze per l'industria del futuro

Smartt valley
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07 settembre 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Formazione, imprese e nuove generazioni nello stesso luogo, per costruire insieme le competenze richieste dalla manifattura. È con questo obiettivo che sabato 12 settembre Smartt valley inaugura la nuova area education nella sede di via Roma 57 a Daverio (Varese). L’apertura sarà celebrata con un evento istituzionale, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali, del mondo produttivo e della formazione, insieme alle realtà che hanno contribuito allo sviluppo dell’iniziativa. La nuova area nasce per ridurre la distanza tra formazione e lavoro, coinvolgendo direttamente le aziende nella costruzione dei percorsi e creando occasioni nelle quali i ragazzi possano confrontarsi con professionisti e bisogni reali dell’industria.

La prima applicazione concreta di questo modello partirà a fine settembre con il percorso IFTS in Meccatronica Gestionale, coprogettato con ITS Lombardia Meccatronica Academy e con il coinvolgimento del tessuto produttivo locale. Nei mesi scorsi il confronto con le aziende ha permesso di definire contenuti e profili professionali a partire dalle esigenze emerse direttamente dal mercato del lavoro. Openjobmetis ha affiancato il progetto nella selezione dei ragazzi e nel matching con le realtà coinvolte. L’IFTS in Meccatronica Gestionale è il primo di una serie di percorsi post-diploma che già dal prossimo anno si amplierà con nuove proposte, sia IFTS annuali sia ITS biennali.

Accanto ai percorsi formativi nascerà lo 'Startup garage', rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 25 anni che vogliono sviluppare e mettere alla prova un’idea imprenditoriale. Il progetto arriva a Daverio attraverso una collaborazione attiva con Supsi – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, dove il modello è operativo da anni. I partecipanti, i cosiddetti skipper, lavoreranno sulle proprie idee insieme ad altri ragazzi e mentor, in un contesto che valorizza sperimentazione, confronto e capacità di rimettere in discussione un progetto. Un’idea può partire ancora acerba, cambiare forma e crescere grazie al contributo degli altri. Lo 'Startup garage' nasce proprio per creare uno spazio in cui provare, sbagliare, correggere e far evolvere un’intuizione fino a renderla più solida.

"Oggi molte imprese faticano a trovare figure pronte a entrare davvero nel lavoro, perché spesso la formazione resta troppo distante dalla realtà aziendale. Ciò che si impara deve potersi confrontare con ciò che accade ogni giorno in azienda, così i ragazzi arrivano più preparati e le imprese possono contribuire a costruire le professionalità di cui avranno bisogno", spiega Gabriele Caragnano, presidente di Fondazione Ergo. E' questa la logica che tiene insieme Education e Innovation in SMARTT VAlley. La formazione si sviluppa dentro un ambiente che evolve insieme all’industria, mentre ciò che nasce dall’innovazione può entrare nei percorsi e diventare esperienza concreta per chi si sta formando. L’obiettivo è creare una continuità reale tra ciò che si apprende e il contesto in cui quelle conoscenze verranno poi utilizzate, facendo convivere nello stesso ecosistema crescita delle persone e trasformazione della manifattura.

Nato dalla visione e dall’esperienza di Fondazione Ergo, Smartt valley sviluppa questo modello a Daverio con un forte radicamento nel territorio varesino e un’ambizione che guarda oltre i confini locali. L’apertura dell’area education rappresenta una nuova tappa di un percorso iniziato nel 2024 e destinato a proseguire fino al completamento del progetto entro la fine del 2027. La riqualificazione dell’ex fabbrica è sostenuta dal Bando Progetti Emblematici Maggiori 2024, con un contributo complessivo di 3 milioni di euro, di cui 2 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 1 milione da Regione Lombardia.

La mattinata prevede il taglio del nastro, la visita all’area education e la presentazione del percorso di sviluppo di Smartt valley. A chiusura degli interventi istituzionali è previsto quello del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. In occasione dell’evento sarà inoltre presentata la mostra fotografica inedita 'What Remains' di Gigi Soldano, organizzata da La Focale di Buguggiate. Main Sponsor: Sielco, Econord. Sponsor: Mosca Engineering, Nordidraulica, Openjobmetis, Sviluppo & Trading Sas, Tigros, Innesti, Paul&Shark, F.lli Aracri Snc. L’evento è realizzato con il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Università degli Studi dell’Insubria, Camera di Commercio di Varese e Comune di Daverio, con il contributo di Fondazione Cariplo, Kearney, Tecniplast e Fondazione Ergo e in collaborazione con ITS Lombardia Meccatronica Academy, Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Confindustria Varese e Confapi Varese.

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formazione imprese innovazione industria manifattura competenze
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