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Società: Acri e Assifero contro l'isolamento sociale, 150 progetti in Italia per la Giornata europea delle Fondazioni

05 ottobre 2026 | 10.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

150 progetti in tutta Italia, dal 24 settembre al 1 ottobre, per contrastare l'isolamento e la fragilità rafforzando le reti di comunità. È l'impegno assunto da Acri e Assifero con la campagna "Chi ben comincia. La comunità che previene", i cui risultati sono stati presentati a Milano in occasione della Giornata europea delle Fondazioni. La necessità di simili iniziative è testimoniata dai risultati dell'indagine Swg illustrata nel corso dell'incontro: per il 73% degli italiani il mantenimento di una vita sociale attiva rientra nell'ambito della prevenzione, ma il 48% dichiara di non avere persone su cui contare e il 47% di essersi sentito solo o isolato. La campagna di Acri e Assifero ha avuto come obiettivo quello di intercettare e colmare il divario tra consapevolezza e realtà quotidiana, portando al centro il tema della prevenzione sociale.

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