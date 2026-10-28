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Solidarietà, da Airbnb 500 milioni di dollari per alloggi in situazione di emergenza

Questo finanziamento permetterà ad Airbnb.org di ampliare il proprio impegno a sostegno delle famiglie che viaggiano per ricevere cure mediche, delle vittime di violenze domestiche e sfruttamento

Airbnb.org offre alloggi temporanei gratuiti a persone che stanno vivendo una situazione di crisi - (foto Ufficio stampa)
Airbnb.org offre alloggi temporanei gratuiti a persone che stanno vivendo una situazione di crisi - (foto Ufficio stampa)
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28 ottobre 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

A partire da oggi, Airbnb donerà una parte dei suoi ricavi derivanti da ogni soggiorno ad Airbnb.org, che offre alloggi temporanei gratuiti a persone che stanno vivendo una situazione di crisi. Ad annunciarlo Airbnb in una nota in cui spiega che il nuovo modello di finanziamento contribuirà a donare 500 milioni di dollari ad Airbnb.org nei prossimi cinque anni, consentendo all'organizzazione no-profit di offrire 1 milione di pernottamenti gratuiti all'anno. Questo finanziamento permetterà inoltre ad Airbnb.org di ampliare il proprio impegno a sostegno delle famiglie che viaggiano per ricevere cure mediche, delle vittime di violenze domestiche e sfruttamento e altro ancora.

L'idea di Airbnb.org è nata nel 2012, quando una host ha aperto le porte del suo alloggio alle persone sfollate a causa dell'uragano Sandy. Altri host hanno seguito il suo esempio e, nel 2020, questa iniziativa ha ispirato Airbnb a fondare Airbnb.org, un'organizzazione no-profit indipendente. Da allora, Airbnb.org ha fornito alloggi gratuiti per oltre 1,6 milioni di pernottamenti a più di 250mila persone in tutto il mondo.

"Quattordici anni fa, dopo la devastazione dell'uragano Sandy, una host ha aperto le porte del suo alloggio a persone che non avevano nessun altro posto dove andare. Un semplice atto di generosità, che si è trasformato in Airbnb.org. Da allora, abbiamo contribuito a fornire alloggi gratuiti per oltre 1,6 milioni di pernottamenti a persone in situazioni di crisi. Oggi, ogni volta che qualcuno prenota un alloggio su Airbnb, aiuta qualcun altro a trovare una sistemazione quando ne ha più bisogno. È la migliore versione di Airbnb", ha dichiarato Brian Chesky, co-founder e Ceo di Airbnb.

I 500 milioni di dollari di finanziamenti da parte di Airbnb e le donazioni aggiuntive aiuteranno Airbnb.org ad ampliare il proprio operato: entro la fine del 2026, sosterrà le famiglie che viaggiano per ricevere cure mediche in oltre 20 paesi; un nuovo programma metterà a disposizione alloggi temporanei gratuiti a chi fugge da situazioni di pericolo e tenta di ricostruirsi una vita; Airbnb.org sta, poi, ampliando il sostegno ai veterani affetti da malattie gravi o sottoposti a terapie intensive, in collaborazione con Fisher House Foundation, Dream Foundation e Operation Healing Forces.

Il nuovo modello di finanziamento non aumenterà l'importo pagato dagli ospiti, né ridurrà i compensi degli host. Airbnb donerà infatti a Airbnb.org 0,10 dollari dei suoi ricavi per ogni soggiorno. Non saranno effettuate donazioni in caso di soggiorni cancellati prima del check-in, né in caso di prenotazioni di esperienze o servizi. A ospiti e host non è richiesto di aderire ad alcun programma o di intraprendere alcuna azione. Gli ospiti che ricevono sostegno da Airbnb.org alloggiano gratuitamente, mentre gli host ricevono un compenso per il soggiorno. Gli host possono in ogni caso scegliere volontariamente di sostenere Airbnb.org offrendo soggiorni scontati o donando una parte dei guadagni ottenuti.

Affinché il 100% delle donazioni pubbliche venga utilizzato direttamente per fornire alloggi gratuiti, Airbnb copre i costi operativi di Airbnb.org, senza ottenere alcun guadagno su questi soggiorni.

Riproduzione riservata
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