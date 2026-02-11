circle x black
Cerca nel sito
 

Solids Parma 2026 cresce e punta sulla trasversalità

11 febbraio 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

A Solids Parma 2026 si conferma la crescita dell'unico evento italiano dedicato alla gestione dei solidi sfusi, capace di mettere in dialogo comparti industriali diversi. Come spiega Ginevra Colombo-Ercole, head of event: "È una fiera decisamente unica, perché è molto trasversale dal punto di vista dei visitatori… si rivolge a chiunque operi nell'industria di processo… quindi un contesto davvero multimateriale. Gli espositori sono produttori di tecnologie per la trasformazione e la gestione dei solidi". Una formula che premia: "La manifestazione è in crescita… gli espositori sono cresciuti del 15% rispetto all'edizione scorsa e siamo molto ottimisti sull'andamento dei visitatori".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza