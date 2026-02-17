circle x black
Sostenibilità: AluComics, riciclo dell’alluminio attraverso creatività ed educazione

Nuova edizione del progetto educativo promosso da Cial con La Fabbrica Società Benefit e Comicon

Stefano Stellini, DG CIAL
17 febbraio 2026
Redazione Adnkronos
Anche quest’anno AluComics, progetto educativo promosso da Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, in collaborazione con La Fabbrica Società Benefit e Comicon - Festival Internazionale della Cultura Pop, prende nuovamente il via con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole d’Italia sul tema del riciclo dell’alluminio attraverso i linguaggi della scrittura creativa e dell’animazione.

L’edizione 2025/2026 di AluComics segna un passaggio chiave nel percorso del progetto: per la prima volta, infatti, l’esperienza si apre alle scuole primarie, chiamando i più piccoli a entrare direttamente nell’universo narrativo di Flaminio e Gerardo, le mascotte di Cial, protagoniste di una nuova missione dedicata al riciclo dell’alluminio. Un’evoluzione che prende forma a partire dalle storie realizzate lo scorso anno dagli studenti delle scuole secondarie e giunte fino alla semifinale, oggi diventate il punto di partenza della nuova edizione. Da quei racconti è nata un’antologia di 10 storie illustrate, sviluppata con il contributo del fumettista Lorenzo La Neve, pensata come strumento di lettura attiva e di lavoro in classe per accompagnare gli studenti in un percorso di continuità tra creatività, narrazione e consapevolezza ambientale.

L’antologia è parte integrante di un kit didattico che ha registrato fin da subito un’adesione straordinaria: i 2.000 kit disponibili per studenti e docenti sono stati rapidamente esauriti e distribuiti in oltre 1.000 istituti scolastici in tutta Italia.

Il cuore narrativo dell’edizione 2025/2026 è l’ultimo racconto dell’antologia, che apre la storia a nuovi sviluppi con un finale aperto. Un espediente narrativo che diventa occasione educativa: la storia annuncia infatti l’arrivo di un nuovo personaggio nel mondo di Flaminio e Gerardo. Saranno così proprio le classi delle scuole primarie a immaginare chi sarà questo nuovo protagonista, dando forma a un personaggio originale che affiancherà le due mascotte Cial nelle loro avventure. Un esercizio di creatività che invita bambine e bambini a mettersi in gioco, lavorando insieme per costruire un personaggio, definirne il carattere, i valori e il ruolo all’interno della storia.

Il progetto culmina con una selezione degli elaborati più significativi da parte di una giuria. La classe vincitrice avrà l’opportunità di vivere una giornata-evento a scuola insieme ad artisti e formatori, durante la quale lavorerà direttamente allo sviluppo della storia e del personaggio, contribuendo alla realizzazione del finale del racconto. Le tre classi selezionate riceveranno inoltre materiali didattici e gadget ispirati ai personaggi di Flaminio e Gerardo. Non solo: le illustrazioni e alcune tavole realizzate dai bambini saranno esposte all’interno di una mostra dedicata al Comicon di Napoli, offrendo una vetrina nazionale al lavoro creativo delle classi e valorizzando il punto di vista dei più piccoli su un tema di grande attualità.

"Con AluComics vogliamo offrire ai più giovani non solo informazioni, ma soprattutto uno spazio di espressione e partecipazione. Il fumetto diventa uno strumento potente per stimolare immaginazione, senso critico e responsabilità, permettendo ai bambini di raccontare in prima persona il valore del riciclo e della sostenibilità. È da qui, dalla creatività e dall’educazione, che può nascere un cambiamento culturale duraturo", commenta Stefano Stellini, direttore generale di Cial.

