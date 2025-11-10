Sostenibilità: Bottari (Bottari Srl), 'Con Tricanter ottimizzazione rigenerazione olio' 

Protagonista della 34° tappa in Veneto della campagna nazionale di Legambiente 'I cantieri della transizione ecologica', Bottari S.r.l, azienda veronese del gruppo Itelyum che si occupa della raccolta, trattamento e rigenerazione degli oli esausti e delle emulsioni industriali: "Ci siamo distinti perché grazie al macchinario Tricanter, riusciamo a separare anche le piccole quantità di olio presenti nelle emissioni oleose, prima di mandarle alla rigenerazione" ha dichiarato Davide Bottari, amministratore delegato dell'azienda che da oltre quarant'anni è raccoglitrice del Conou, il Consorzio nazionale degli oli minerali usati.