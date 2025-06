Sostenibilità, Carglass e Agrivis insieme per inclusività e tutela dei più fragili

Carglass, marchio del Gruppo Belron, attivo nella riparazione e sostituzione dei cristalli per qualsiasi tipologia di autoveicolo, e la cooperativa sociale agricola Agrivis sono protagonisti di una partnership all’insegna della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’inclusione sociale. Carglass, infatti, sosterrà le attività di Agrivis - impegnata dal 2016 nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con disabilità e in condizioni di fragilità sociale attraverso la coltivazione di ortaggi e frutta e la trasformazione di eccedenze agricole in confetture e nettari - con la donazione di 24.680 vasetti realizzati con un’elevata percentuale (65-75%) di vetro da riciclo, tra cui una quota ricavata dai parabrezza sostituiti.

La fornitura gratuita di vasetti destinati al confezionamento delle conserve avrà un impatto tangibile sulle attività della cooperativa sociale milanese sostenendo Agrivis nell’assunzione di persone fragili - si legge in una nota congiunta - Non dover sostenere i costi relativi all’acquisto dei vasetti riduce in modo significativo il numero di confezioni vendute necessarie per ogni nuova assunzione. La partnership con Carglass, pertanto, apre la strada a nuove e concrete opportunità di lavoro per persone in situazioni di fragilità, restituendo loro dignità, autonomia e autosostentamento.

“Ogni anno Belron si impegna concretamente a favore di iniziative benefiche e di progetti su scala globale o nazionale con il fine di supportare le comunità con cui siamo a contatto e in particolare gli individui che si trovano in situazioni di necessità o fragilità, cercando di restituire loro una vita piena e dignitosa - dichiara Frederico Santos, amministratore delegato di Belron Italia - La collaborazione avviata con la cooperativa Agrivis rientra a pieno titolo in questo quadro ed è del tutto coerente con il nostro modo di intendere la sostenibilità e la circolarità".

“La partnership con Carglass rafforza il nostro impegno sui temi della sostenibilità sociale ed ambientale. Il loro sostegno ci permette di incrementare la nostra capacità produttiva e di inserimento lavorativo di persone con disabilità”, sottolinea Andrea Miotti, presidente di Agrivis. La valenza della collaborazione avviata da Carglass non si esaurisce con il sostegno all’inclusione sociale. L’iniziativa è destinata ad avere ricadute positive anche sulla valorizzazione delle produzioni agricole km 0 e attente alla biodiversità della Cooperativa. Contribuisce, inoltre, alla lotta allo spreco alimentare, in linea con l’Obiettivo di Sostenibilità 12 dell’Agenda Onu 2030, in quanto va a incentivare la trasformazione di eccedenze o prodotti di aspetto non conforme agli standard commerciali - benché perfettamente edibili - allungandone il ciclo di vita.

“Essere vicini alle esigenze delle comunità in cui siamo presenti non solo prendendoci cura della sicurezza delle autovetture su cui circolano è parte integrante del modello di business del Gruppo Belron - conclude Sandra De Santis, People Director di Belron Italia - Per questo siamo felici di avere individuato con Agrivis una modalità di sostegno che aiuterà concretamente questa significativa esperienza di impegno nel sociale a perseguire la sua missione solidaristica e a crescere in modo sostenibile”.

Dal 2010, infatti, Carglass è partner di Eurovetro Recycling, player italiano nel campo del riciclo del vetro. Alla fine del 2024 tale collaborazione ha permesso di trasformare 2.340 tonnellate di rottame di vetro provenienti dai centri di assistenza Carglass in 3 milioni di bottiglie e contenitori per uso alimentare. Il vetro conferito al riciclo da Carglass nel solo 2024 ha prodotto un risparmio per l’ambiente che è stato quantificato in 1300 tonnellate di CO2 equivalenti.