Sostenibilità: Ciafani (Legambiente), 'Italia campionessa nel recupero oli usati'

"In Italia si sente spesso parlare di emergenza rifiuti, eppure siamo campioni internazionali di economia circolare nella filiera degli oli usati. Dobbiamo raccontarlo per permettere anche ad altre filiere di raggiungere gli stessi risultati". Così Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, intervenendo all'incontro con la stampa per la 34esima tappa della campagna nazionale 'I cantieri della transizione ecologica', la cui protagonista è la veronese Bottari S.r.l, azienda del gruppo Itelyum che si occupa della raccolta, trattamento e rigenerazione degli oli esausti e delle emulsioni industriali. L'azienda è da oltre quarant'anni in Conou, il Consorzio nazionale degli oli minerali usati.