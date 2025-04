Sostenibilità: Cial, Corepla e Ricrea al Comicon 2025, protagoniste alla Mostra d'Oltremare

In occasione della XXV edizione del Comicon - International Pop Culture Festival, in programma dal 1 al 4 maggio 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Cial, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, e Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, in qualità di ecopartner della manifestazione, uniscono le forze per trasformare il Festival in una piattaforma di divulgazione green, tra installazioni interattive, laboratori e fumetti. Per l’occasione è prevista un’area interamente dedicata al riciclo, attività educational per i più piccoli, installazioni creative e una mostra a fumetti per celebrare il valore della raccolta differenziata, in linea con l’impegno crescente di Comicon per un’edizione sempre più green.

Cial torna anche quest’anno al Comicon di Napoli accogliendo i visitatori con il coloratissimo Arcobaleno Cial realizzato con Airlite da Graphic Service: una speciale tecnologia ecoattiva che riduce fino al 90% degli agenti inquinanti presenti nell’aria, ispirandosi al principio della fotosintesi. I giovani volontari di “Ogni Lattina Vale” (il progetto internazionale promosso in Italia da Cial), dotati degli appositi zaini-contenitori, sensibilizzeranno il pubblico sul valore del riciclo, impegnandosi a recuperare le lattine vuote delle bevande presenti negli spazi del Festival, dimostrando come l’alluminio possa vivere infinite vite grazie a piccoli gesti quotidiani. Durante l’evento saranno premiati anche i vincitori di Alucomics, il progetto educativo promosso da Cial con Scuola.net e Comicon per portare il tema del riciclo dell’alluminio tra i banchi di scuola, attraverso fumetti e animazione. L’edizione 2024/2025 – Flaminio vs Gerardo: missione riciclo – ha coinvolto oltre 2.000 studenti e 90 classi, generando più di 125 elaborati e 20 ore di Pcto certificate.

"Anche quest’anno siamo orgogliosi di essere al fianco di Comicon con iniziative che parlano di riciclo, creatività e futuro", sottolinea Stefano Stellini, Direttore Generale di Cial."Attraverso il progetto Ogni Lattina Vale, il concorso Alucomics e installazioni a impatto zero, Cial contribuisce a diffondere la cultura dell’economia circolare in modo semplice e coinvolgente, soprattutto tra i più giovani".

Corepla sarà presente nell'area kids di Comicon con Casetta Corepla, un laboratorio ludico didattico in cui delle educatrici introdurranno al tema ambientale del riciclo, spiegando chi è Corepla e di cosa si occupa, raccontando ai bambini l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e illustrando le fasi del ciclo di vita dell’imballaggio grazie al supporto di tavole Illustrative e strumenti interattivi. Verrà inoltre distribuito materiale informativo per sensibilizzare i bambini e le famiglie alla raccolta differenziata.

“Partecipare al Comicon 2025 ci permette di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, partendo da informazioni corrette e strumenti concreti", ha sottolineato il presidente di Corepla Giovanni Cassuti. "Attraverso iniziative come Casetta Corepla puntiamo a diffondere una maggiore consapevolezza ambientale con l'obiettivo di rendere il riciclo una pratica quotidiana e consapevole. La sostenibilità si costruisce anche così: con educazione, competenze e impegno diffuso".

Torna, poi, l’attesissimo tour nazionale di Capitan Acciaio, il supereroe del riciclo, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della corretta raccolta degli imballaggi in acciaio. Il tour, promosso da Ricrea, parte proprio dal Comicon di Napoli, dove i visitatori avranno l’opportunità di incontrarlo e partecipare a una serie di attività educative, tra cui laboratori creativi per i bambini, giochi interattivi per gli adulti e quiz sul riciclo. Dopo Napoli, il tour toccherà Avellino, Grosseto, Gorizia, Padova e si concluderà a giugno al Comicon di Bergamo. "Il tour 2025 sarà un’opportunità unica per scoprire come l’acciaio si ricicla al 100% all’infinito, trasformando barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in nuovi prodotti grazie al corretto conferimento", sottolinea Domenico Rinaldini, Presidente di Ricrea. Grande attesa anche per la mostra dei Recycle Rangers, i supereroi del riciclo protagonisti di un’avventura a fumetti firmata The Sparker e nata dalla collaborazione tra Comicon, i Consorzi del Riciclo e il collettivo Gigaciao. Infine, in occasione della Cosplay Challenge Regular, che celebra la sua 20ª edizione, i tre Consorzi assegneranno un premio speciale green da 1.000 euro al costume più creativo realizzato con materiali riciclati.