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Sostenibilità, Costarella (Conai): "Raccolta differenziata ha valore ambientale ed economico ma va fatta bene"

"L’Italia è un'eccellenza europea, ma l'economia circolare oggi subisce l'impatto di crisi e caro energia"

Fabio Costarella - (Adnkronos)
Fabio Costarella - (Adnkronos)
11 ottobre 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il nostro obiettivo è fare in modo che al consumatore e al cittadino arrivino informazioni il più trasparenti possibile rispetto ai temi legati alla circolarità dei materiali. Il gesto quotidiano che noi facciamo in casa separando i rifiuti ha un reale valore ambientale ed economico: per questo è fondamentale non solo fare tanta raccolta differenziata, ma soprattutto farla bene, attenendosi alle disposizioni del proprio comune". Lo spiega Fabio Costarella, vicedirettore generale di Conai, alla consegna, avvenuta alla XIV edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino, del Premio Fenice Conai, il premio che il Consorzio nazionale imballaggi ha istituito pensando alle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, ambiente e riciclo, giunto alla V edizione.

"L'Italia rappresenta un'eccellenza rispetto al contesto europeo, ma oggi l'economia circolare subisce l'influenza di dinamiche globali complesse al di fuori dei nostri confini, come i conflitti, il caro energia e la fluttuazione del prezzo delle materie prime - continua - Attraverso il Premio Fenice Conai e il giornalismo culturale vogliamo valorizzare il lavoro di informazione trasparente e imparziale per arrivare in modo chiaro e puntuale a tutti i concittadini”.

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sostenibilità raccolta differenziata circolarità dei materiali
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