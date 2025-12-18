Sostenibilità, Festival Nazionale Economia Civile misura l'impatto generato

L’edizione 2025 ha visto quattro giorni di incontri, panel e dibattiti e si è confermata come un importante laboratorio di economia sociale, felicità e partecipazione

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile fa un bilancio sulle sue attività, tra eventi, partecipazione e formazione. L’edizione 2025 ha visto 4 giorni di incontri, panel e dibattiti e si è confermata come un importante laboratorio di economia sociale, felicità e partecipazione, raccogliendo oltre 110 relatori, 28 panel tematici, l’intervento di due premi Nobel e decine di personalità del mondo accademico nazionale e internazionale, dell’imprenditoria, della cooperazione e della cultura oltre a più di 350 giovani e studenti che, assieme ai 3mila cittadini e cittadine hanno preso parte ai lavori nelle diverse giornate. Oltre 10mila le visualizzazioni dei video e dei podcast realizzati nel corso dei quattro giorni.

Un Festival impegnato a misurarsi e migliorarsi continuamente, con una scelta strategica di valutare l’impatto generato dall’evento, utilizzando lo strumento del NeXt Index - Evento sostenibile e i questionari di gradimento somministrati ai partecipanti. I dati dell’ultima edizione evidenziano una grande soddisfazione per i temi affrontati e un NeXt Index complessivo pari a 80,8/100, che ha classificato il Festival nella fascia A - Evento Sostenibile di alto livello.

I risultati evidenziano un equilibrio positivo tra le tre dimensioni Esg: Social (81/100), la dimensione più forte, grazie a un approccio inclusivo che tiene conto di un livello di accessibilità, per relatori/relatrici e ospiti dell’evento, oltre al coinvolgimento attivo del pubblico, a un tasso di soddisfazione del 100% e a un incremento della consapevolezza sulla sostenibilità pari al 96,5%; Governance (96/100), il Festival raggiunge un livello di eccellenza, distinguendosi in particolare per il lavoro di progettazione partecipata svolto a livello nazionale con le organizzazioni partner e per il lavoro di collaborazione realizzato territorialmente con la pubblica amministrazione e le comunità locali; Environmental (68/100), buone performance su trasporti sostenibili, attraverso la collaborazione pluriennale con Trenitalia, la realizzazione di panel e catering plastic free e iniziative di educazione ambientale per i partecipanti.

L'ottava edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile 2026, dal 1 al 4 ottobre 2026, proseguirà il lavoro sulle ricerche nazionali che fotografano lo stato dell’economia civile e sociale nel Paese e darà ampio spazio al riconoscimento delle migliori pratiche.

Il Festival nasce da un’idea di Federcasse (Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) promosso con Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt - Nuova Economia per Tutti, con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Federazione Toscana delle Bcc e la collaborazione dell’Università degli Studi di Firenze, Sec - Scuola di Economia Civile, Gioosto e di Mus.E.