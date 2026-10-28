Sostenibilità, Giovannini (Asvis): 'Lontani da obiettivi Agenda 2030'

Rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030 l'Italia "non è posizionata bene. Povertà, disuguaglianze, condizione degli ecosistemi terrestri, governance complessiva: siamo in una situazione peggiore oggi rispetto a quella del 2010. In prospettiva, gran parte dei target che ci siamo impegnati a raggiungere a livello europeo o con le programmazioni nazionali non verranno raggiunte". Sono le parole del direttore scientifico di Asvis - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, la rete di organizzazioni della società civile che ha presentato a Roma il Rapporto 2026 "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile".