Sostenibilità, Lardo (PlanEat): "Importante che chiunque possa cambiare il mondo"

"Vogliamo rendere questo mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Abbiamo sviluppato la piattaforma PlanEat che ha l'obiettivo di prevenire lo spreco alimentare, attraverso la pianificazione del cibo, in diversi contesti. Ricevere questo premio, per noi, è importantissimo perché rappresenta un trifoglio, che si trova ovunque. A dimostrazione del fatto che ovunque e chiunque, se vuole, può salvare il mondo. La produzione di cibo ha un impatto rilevante sul pianeta. Prevenire lo spreco, per noi, significa "salvare il Mondo".