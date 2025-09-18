circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità, Lardo (PlanEat): "Importante che chiunque possa cambiare il mondo"

18 settembre 2025 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Vogliamo rendere questo mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Abbiamo sviluppato la piattaforma PlanEat che ha l'obiettivo di prevenire lo spreco alimentare, attraverso la pianificazione del cibo, in diversi contesti. Ricevere questo premio, per noi, è importantissimo perché rappresenta un trifoglio, che si trova ovunque. A dimostrazione del fatto che ovunque e chiunque, se vuole, può salvare il mondo. La produzione di cibo ha un impatto rilevante sul pianeta.  Prevenire lo spreco, per noi, significa "salvare il Mondo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza