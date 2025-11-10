Sostenibilità: Lazzaro (Legambiente Veneto), 'Economia circolare migliora la filiera produttiva'

"La filiera dell'attività produttiva si migliora facendo decollare l'economia circolare. Durante l'attività produttiva occorre una gestione del sottoprodotto o scarto che può diventare nuova materia attraverso trattamenti opportuni ed efficaci che riducono l'inquinamento". A dirlo Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, durante l'incontro con la stampa per la 34esima tappa della campagna nazionale di Legambiente 'I cantieri della transizione ecologica', la cui protagonista è l'azienda veronese Bottari S.r.l, del gruppo Itelyum, che si occupa della raccolta, trattamento e rigenerazione degli oli esausti e delle emulsioni industriali, da oltre quarant'anni in Conou, il Consorzio nazionale degli oli minerali usati.